Перенесший операцию Игорь Николаев пообещал выйти на сцену 25 октября

Российский певец Игорь Николаев пообещал выйти на сцену в конце октября. Соответствующее сообщение появилось на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Музыкант поблагодарил всех за поддержку на фоне новостей о госпитализации. «Благодаря вам, друзья, я успешно восстанавливаюсь, и 25 октября наша встреча обязательно состоится», — написал Николаев, подразумевая мероприятие, которое состоится на сцене Рахманиновского зала Московской консерватории имени Чайковского.

Ранее были раскрыты новые подробности состояния Игоря Николаева после недавно перенесенной операции на сердце.

О госпитализации Игоря Николаева из-за проблем с сердцем стало известно 15 сентября. Его состояние оценивалось как тяжелое. 19 сентября сообщалось, что артист перенес коронарное шунтирование. Музыканту запретили употреблять алкоголь из-за угрозы новых проблем со здоровьем.