В Израиле рассказали об открытом втором фронте против страны

Профессор Инбар: «Хезболлах» фактически открыло второй фронт на севере Израиля

Ливанская группировка «Хезболлах» открыла второй фронт в северной части Израиля. Об этом сообщил профессор и президент Иерусалимского института стратегии и безопасности (JISS) Эфраим Инбар в разговоре с РИА Новости.

По его словам, на данный момент ситуация находится под контролем, однако существует риск обострения. «Израиль пытается сдержать "Хезболлах" от активного присоединения к войне», — отметил собеседник агентства.