Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:36, 11 октября 2023Мир

В Израиле рассказали об открытом втором фронте против страны

Профессор Инбар: «Хезболлах» фактически открыло второй фронт на севере Израиля

Ливанская группировка «Хезболлах» открыла второй фронт в северной части Израиля. Об этом сообщил профессор и президент Иерусалимского института стратегии и безопасности (JISS) Эфраим Инбар в разговоре с РИА Новости.

По его словам, на данный момент ситуация находится под контролем, однако существует риск обострения. «Израиль пытается сдержать "Хезболлах" от активного присоединения к войне», — отметил собеседник агентства.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Ситуация изменится на 180 градусов». Израиль начинает полномасштабное наступление на сектор Газа

    Главные командиры польской армии уволились после скандала

    Пашинян прокомментировал отношения России и Армении

    Авианосец США прибыл в восточную часть Средиземного моря

    Военный аналитик заявил о попытке Запада заморозить конфликт на Украине

    Разработчики Counter-Strike 2 объяснили отсутствие игры на Mac

    ЕК пригрозила Маску за «дезинформацию» о палестино-израильском конфликте

    В Израиле погиб бывший советский ученый

    Норвежские сейсмологи зафиксировали возможный взрыв в районе Balticconnector

    В США рассказали о выгоде от финансовой помощи Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости