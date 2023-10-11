В Москве после столкновения поездов метрополитена запустили автобусы

Мосгортранс выделил 59 автобусов для компенсационного маршрута у Дубровки

После столкновения двух поездов в Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена Мосгортранс запустил 59 автобусов для компенсационного маршрута (КМ) от станции «Дубровка» до «Люблино» на период, пока движение между ними под землей не будет восстановлено. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного Дептранса.

Автобусы будут следовать с остановками у станций метро «Дубровка», «Кожуховская», «Печатники», «Волжская», «Люблино». Представители департамента также предложили пассажирам воспользоваться Большой кольцевой линией метро, Замоскворецкой линией, Московским центральным кольцом, Московским центральным диаметром D2 и другими маршрутами наземного транспорта.

Ранее утром 11 октября стало известно, что на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена столкнулись два поезда. Согласно данным столичного Дептранса, произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд. В результате инцидента пострадал машинист второго состава — у него, предположительно, сломана нога. Возможной причиной аварии назвали техническую неисправность.