Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:43, 11 октября 2023Среда обитания

В Москве после столкновения поездов метрополитена запустили автобусы

Мосгортранс выделил 59 автобусов для компенсационного маршрута у Дубровки

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

После столкновения двух поездов в Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена Мосгортранс запустил 59 автобусов для компенсационного маршрута (КМ) от станции «Дубровка» до «Люблино» на период, пока движение между ними под землей не будет восстановлено. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного Дептранса.

Автобусы будут следовать с остановками у станций метро «Дубровка», «Кожуховская», «Печатники», «Волжская», «Люблино». Представители департамента также предложили пассажирам воспользоваться Большой кольцевой линией метро, Замоскворецкой линией, Московским центральным кольцом, Московским центральным диаметром D2 и другими маршрутами наземного транспорта.

Ранее утром 11 октября стало известно, что на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена столкнулись два поезда. Согласно данным столичного Дептранса, произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд. В результате инцидента пострадал машинист второго состава — у него, предположительно, сломана нога. Возможной причиной аварии назвали техническую неисправность.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости

    В Израиле сообщили о 200 обезглавленных телах, в том числе детях. Как весь мир поверил в этот фейк?

    Полковник назвал возможное направление «последнего рывка» ВСУ

    Россиянам перечислили плюсы и минусы покупки жилья со скидкой

    В ОАК пообещали сдать запланированные Ил-76МД-90А в срок

    Бывшего замначальника российской колонии осудят за коррупцию

    В Финляндии обнаружили место утечки газопровода Balticconnector

    Пост Кайли Дженнер о конфликте Израиля и Палестины лишил ее миллиона подписчиков

    В Кремле заявили об отсутствии переговоров с Ереваном по поводу миротворцев

    На рынке недвижимости в России увидели предпосылки кризиса

    Песков заявил о подготовке визита главы Палестины в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости