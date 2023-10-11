Кудрявцева рассказала о вырезанных из выпуска шоу с Костомаровым слезах

Кудрявцева попросила вырезать ее слезы из «Секрета на миллион» с Костомаровым

Популярная российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что попросила команду ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ вырезать ее слезы из выпуска с олимпийским чемпионом в танцах на льду Романом Костомаровым. Подробности она раскрыла в интервью радио KP.RU.

Кудрявцева заявила, что плакала на съемках со спортсменом, так как впервые увидела его «в таком состоянии». «Потом я попросила, чтобы на монтаже все мои слезы вырезали. Не хотела, чтобы зрители видели, как я проревела всю программу», — призналась она.

Ведущая добавила, что Костомаров не хочет, чтобы его жалели. По словам телезвезды, спортсмен рассказал ей, что у него появилась мотивация снова встать на коньки. «Уверена, что он все сможет. Рома — настоящий герой», — подчеркнула она.

Первая часть «Секрета на миллион» с Костомаровым вышла на НТВ 16 сентября, продолжение выпуска показали 23 сентября. Спортсмен рассказал в программе о своей госпитализации, ампутации конечностей, восстановлении и жизни с протезами, а также о дальнейших планах. Так, он сообщил, что заболел после новогодних праздников, заразившись от жены Оксаны Домниной. Также Костомаров заявил, что после ампутации испытывает фантомные боли.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.