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03:19, 24 сентября 2023Спорт

Костомаров сообщил о фантомных болях после ампутации

Фигурист Роман Костомаров: иногда чешется нога, но почесать ее не могу

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о фантомных болях после ампутации конечностей. Об этом он сообщил в эфире программы «Секрет на миллион», передает «Газета.ру».

Спортсмен рассказал, что чувствует пальцы ног, которые может вытягивать. «Есть ощущение, что у меня есть нога. Есть ощущение, что кулак просто забинтовали туго», — поделился он.

По словам Костомарова, у него были удалены берцовые мышцы, в связи с чем он не может натягивать на себя голеностоп. «Иногда чешется нога, но почесать я ее не могу», — добавил он.

Ранее Роман Костомаров поставил себе цель вернуться на лед. «Как будет получаться? Я не знаю. Но я точно знаю, что выйду», — заявил олимпийский чемпион.

Роман Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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    Марина Совина
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