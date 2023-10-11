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11:04, 11 октября 2023Спорт

Лидеры сборной Камеруна по футболу пропустят матч с Россией

Шупо-Мотинг и Замбо-Ангисса не сыграют за сборную Камеруна в матче с Россией
Эрик Шупо-Мотинг

Эрик Шупо-Мотинг. Фото: Michaela Rehle / Reuters

Форвард мюнхенской «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг и полузащитник «Наполи» Андре Замбо-Ангисса не сыграют за сборную Камеруна по футболу в товарищеском матче с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Они травмированы и не находятся в расположении сборной. Остальные 23 игрока в порядке. Вместо Замбо-Ангисса главный тренер вызвал Бена Эллиотта», — рассказали в пресс-службе камерунской команды.

Шупо-Мотинг и Замбо-Ангисса — лидеры сборной Камеруна. На чемпионате мира-2022 нападающий «Баварии» провел все три матча в составе команды и забил один мяч. Хавбек «Наполи» также принял участие во всех встречах.

Матч сборной России против Камеруна состоится 12 октября. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

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    Алексей Гусев
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