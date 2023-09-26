В сборной Камеруна назвали дату и место проведения товарищеского матча с Россией

В сборной Камеруна рассказали, что матч с Россией пройдет 12 октября в Москве

В сборной Камеруна назвали дату и место проведения товарищеского матча с российскими футболистами. Об этом сообщает Sport24.

В Камеруне рассказали, что встреча состоится 12 октября. «Мы выбирали между стадионом "Зенита" в Санкт-Петербурге, а также аренами ЦСКА и "Динамо" в Москве. Последний вариант устроил обе стороны», — добавили в команде.

11 сентября сборная России уступила со счетом 1:2 олимпийской команде Египта в товарищеском матче. 12 сентября команда сыграла вничью с Катаром 1:1.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.