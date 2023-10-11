Минобороны отчиталось о пресечении двух атак дронов ВСУ в Брянской области

Минобороны: в Брянской области пресекли две попытки атаки дронов ВСУ

В Брянской области пресечены две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать регион с помощью беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что две атаки беспилотников удалось пресечь в течение ночи 11 сентября. Тогда ВСУ пытались атаковать объекты на территории России дронами самолетного типа, их перехватили системы противовоздушной обороны (ПВО).

Брянский губернатор Александр Богомаз заявил об уничтожении двух беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром в среду, 11 октября. Он не привел деталей произошедшего, отметив, что все сбитые дроны были самолетного типа.

Впоследствии стало известно, что два сбитых системой ПВО беспилотника пытались атаковать хранилище с топливом Брянской области.