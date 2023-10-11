Известный российский комик назвал главный минус Испании
Известный российский комик, один из создателей шоу Stand Up на канале ТНТ, бывший резидент Comedy Club Руслан Белый (признан Минюстом РФ иноагентом) назвал особенность Испании, которая ему не понравилась. О том, что, по его мнению, является главным минусом этой европейской страны, юморист рассказал в интервью для YouTube-канала «Говорящие головы».
«Главный минус — мне вообще не нравится Испания по природе. То есть мне ближе все-таки умеренные широты: Франция, Германия, север Италии», — высказался Белый.
Комик добавил, что в Испании ему не хватает «зеленых кустов, деревьев, травы».
Ранее Белый раскрыл подробности эмиграции из России. По его словам, некоторое время он жил в Турции, после чего планировал отправиться в США, но в итоге переехал в Испанию. Также комик пожаловался на трудности с работой в Барселоне. Он заявил, что условия для стендапа в этом испанском городе гораздо хуже, чем в Москве.
Минюст включил Белого в реестр иноагентов 1 сентября. По данным ведомства, комик «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов».