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12:50, 11 октября 2023Интернет и СМИ

Известный российский комик назвал главный минус Испании

Кадр: Говорящие Головы / YouTube

Известный российский комик, один из создателей шоу Stand Up на канале ТНТ, бывший резидент Comedy Club Руслан Белый (признан Минюстом РФ иноагентом) назвал особенность Испании, которая ему не понравилась. О том, что, по его мнению, является главным минусом этой европейской страны, юморист рассказал в интервью для YouTube-канала «Говорящие головы».

«Главный минус — мне вообще не нравится Испания по природе. То есть мне ближе все-таки умеренные широты: Франция, Германия, север Италии», — высказался Белый.

Комик добавил, что в Испании ему не хватает «зеленых кустов, деревьев, травы».

Ранее Белый раскрыл подробности эмиграции из России. По его словам, некоторое время он жил в Турции, после чего планировал отправиться в США, но в итоге переехал в Испанию. Также комик пожаловался на трудности с работой в Барселоне. Он заявил, что условия для стендапа в этом испанском городе гораздо хуже, чем в Москве.

Минюст включил Белого в реестр иноагентов 1 сентября. По данным ведомства, комик «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов».

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    Олег Давыдов
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