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18:49, 11 октября 2023Спорт

МОК оценил возможность восстановления в правах возглавляемой россиянином IBA

Глава МОК Бах заявил, что у IBA нет шансов организовать олимпийский турнир
Томас Бах

Томас Бах. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оценил возможность восстановления Международной ассоциации бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев. Его слова приводит Indian Express.

Бах заявил, что у организации больше нет шансов организовать олимпийский боксерский турнир. «Все кончено. Точка. Мы дали им четыре года. То, как они ведут сейчас себя, не дает надежды на улучшение ситуации», — пояснил глава МОК.

22 июня генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер заявил, что организация приняла решение отозвать признание IBA. Он назвал политику ассоциации полным неуважением к принципам международного спорта.

До этого IBA отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальных флагов и гимнов. Спортсмены выступали на турнирах без ограничений.

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    Анастасия Борисова
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