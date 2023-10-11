МОК оценил возможность восстановления в правах возглавляемой россиянином IBA

Глава МОК Бах заявил, что у IBA нет шансов организовать олимпийский турнир

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оценил возможность восстановления Международной ассоциации бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев. Его слова приводит Indian Express.

Бах заявил, что у организации больше нет шансов организовать олимпийский боксерский турнир. «Все кончено. Точка. Мы дали им четыре года. То, как они ведут сейчас себя, не дает надежды на улучшение ситуации», — пояснил глава МОК.

22 июня генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер заявил, что организация приняла решение отозвать признание IBA. Он назвал политику ассоциации полным неуважением к принципам международного спорта.

До этого IBA отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальных флагов и гимнов. Спортсмены выступали на турнирах без ограничений.