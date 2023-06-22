В МОК заявили о намерении лишить IBA права проведения турниров

МОК принял решение отозвать признание Международной ассоциации бокса

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили о намерении лишить Международную ассоциацию бокса (IBA) права проведения турниров. Об этом сообщает РИА Новости.

В МОК приняли решение отозвать признание IBA и назвали политику организации полным неуважением к принципам международного спорта. «Чтобы защитить интересы спорта, мы решили дать IBA второй шанс. В 2019 году IBA не выполнила наши требования. За эти годы они практически ничего не сделали, чтобы изменить ситуацию», — заявил генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер.

1 мая глава IBA Умар Кремлев высказался о конфликте с МОК из-за исключения бокса из программы Олимпиады. Функционер рассказал, что в организации создали рабочую группу для решения проблемы и ведут переписку с представителями МОК по поводу сложившейся ситуации.

МОК пригрозил исключить бокс из программы Олимпиады-2024 года после того, как в СМИ появилась информация, что IBA продлила контракт с «Газпромом». До этого МОК отстранил IBA от проведения квалификации на Игры в Токио.