Новая прическа рэпера Bad Bunny озадачила поклонников

Пуэрториканский рэпер Бенито Антонио Мартинес Окасио, более известный как Bad Bunny, показал новую прическу и озадачил фанатов. На соответствующее фото и комментарии обратило внимание издание Page Six.

Известно, что 29-летний исполнитель разместил ролик на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) с короткой стрижкой. Данное видео анонсировало выход нового альбома артиста.

При этом в Twitter поклонники предположили, что рэпер в последнее время носил парик, чтобы скрыть свой новый образ. «Мне нужен такой парик! Когда-то Билли Айлиш тоже так делала», «Он похож на бейсбольного фаната», — высказались они.

В мае Bad Bunny появился на публике в прозрачном топе с иллюзией бикини. Музыкант надел серые брюки и солнцезащитные очки люксового бренда Gucci.