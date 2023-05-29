Рэпер Bad Bunny появился на публике в прозрачном топе с иллюзией бикини

Рэпер Bad Bunny посетил гонку «Формула-1» в прозрачном топе с иллюзией оранжевого бикини

Пуэрториканский рэпер Бенито Антонио Мартинес Окасио, более известный как Bad Bunny, появился на публике в откровенной одежде и привлек внимание папарацци. Снимки публикует Instyle.

Предполагаемый возлюбленный модели Кендалл Дженнер посетил гонку «Формула-1» в прозрачном облегающем топе, принт которого создавал иллюзию надетого на тело бикини оранжевого цвета. Среди прочего музыкант надел серые брюки и солнцезащитные очки люксового бренда Gucci. Из аксессуаров на нем также были часы и небольшие серьги.

Фото: Eric Alonso / Getty Images

Отмечается, что Дженнер также ранее выходила в свет в платье модного дома Jean-Paul Gaultier с аналогичной расцветкой. Знаменитость запечатлели в упомянутом наряде на показе марки с собранными в пучок волосами и нюдовым макияжем.

В 2022 году премия Apple Music Award объявила Bad Bunny артистом года. Отмечалось, что его шестой альбом Un Verano Sin Ti, выпущенный в мае 2021 года, стал самым популярным релизом года на платформе Apple Music. Кроме того, он был признан самым популярным латиноамериканским альбомом всех времен.