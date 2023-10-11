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06:31, 11 октября 2023Наука и техника

Ожирение признали самым опасным фактором риска для сердечных болезней беременных

Circulation Research: ожирение признали опасным фактором риска для беременных

Фото: Anatta_Tan / Shutterstock / Fotodom

Ученые Северо-Западного университета (США) признали ожирение самым опасным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний для беременных. Результаты исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Circulation Research.

Предыдущие работы показали корреляцию между осложнениями беременности (преэклампсия и гестационный диабет) и высокой вероятностью сердечных заболеваний. Однако теперь специалисты доказали, что на самом деле основная причина этих болезней — ожирение (до или во время беременности).

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К таким выводам удалось прийти в ходе наблюдения за 4216 впервые забеременевшими пациентками. За участницами следили с ранних стадий беременности до 3,7 лет после родов. Средний возраст матерей составлял 27 лет, 53 процента имели нормальный индекс массы тела (ИМТ), 25 процента имели избыточный вес и 22 процента страдали ожирением.

Примерно у 15 процентов испытуемых возникла гипертония; у 11 процентов родился ребенок с низким весом; у восьми процентов случились преждевременные роды; а у четырех процентов зафиксировали гестационный диабет. Масса тела не влияла на риск преждевременных родов или рождения ребенка с недовесом. Однако среди участниц, у которых были преждевременные роды, наблюдались повышенные шансы на гипертонию, высокий уровень сахара в крови или холестерина после беременности. Вместе с тем рождение ребенка с низким весом не увеличивало риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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    Елена Апазиди
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