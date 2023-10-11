Пашинян заявил об основаниях для пребывания в Армении российских военных

Премьер Пашинян: основания для пребывания в Армении российских военных ясны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с «Общественным телевидением Армении» сообщил, что основания для пребывания в стране российских военных ясны.

По словам чиновника, по поводу этих оснований ни Армения, ни Россия никаких вопросов не поднимают.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван ничего не менял в отношениях с Москвой. Премьер уточнил, что Армения «ничего не меняет» и «не отказывается выполнять обязательства».

7 октября Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор и обсудили ситуацию после выхода армян из Нагорного Карабаха.