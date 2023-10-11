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15:48, 11 октября 2023Бывший СССР

ВС России уничтожили переправы через реку Оскол для сковывания ВСУ

ВС России уничтожили несколько переправ через реку Оскол в Харьковской области

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили несколько переправ через реку Оскол в Харьковской области для сковывания Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, передает ТАСС.

«За последнее время наши войска ракетными ударами уничтожили несколько переправ через реку Оскол, чтобы исключить для ВСУ [возможность] использовать их как пути снабжения», — рассказал он. По его словам, уничтожение переправ сильно затруднило проведение ротации и подвоз боекомплекта для украинских военных.

Ранее Ганчев заявил, что ВСУ активно укрепляют оборонительные позиции в Харьковской области. Он уточнил, что траншеи роют прямо посреди центральных районов городов, уничтожая при этом подземные коммуникации.

В конце сентября сообщалось, что Воздушно-космические силы России поразили последний мост на реке Оскол, через него украинские войска получали снабжение. Отмечалось, что теперь снабжение ВСУ к востоку от реки может быть обеспечено только катерами и небольшим количеством плавающих машин и понтонов.

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    Алина Гончарова
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