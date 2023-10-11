Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:01, 11 октября 2023Экономика

Пособия по безработице в России собрались индексировать ежегодно

Минтруд: ежегодную индексацию пособий по безработице внесут в закон о занятости

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Ежегодную индексацию пособий по безработице по фактической инфляции планируют предусмотреть в новой редакции закона о занятости, сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

По его словам, об этом договорились в рабочей группе Госдумы по разработке нового документа, в которой участвует министерство. Котяков напомнил, что сейчас размер такого пособия (в 2024 году составит от 1613 до 13 751 рублей) определяется распоряжением правительства, а после изменений уровень его индексации будет устанавливаться согласно указанному показателю. Отмечается, что в проектировках бюджета на 2025-2026 годы уже заложены параметры, которые позволят проводить корректировку пособия уже в соответствии с новой редакцией закона.

Ранее в ведомстве выступили против идеи привязать размер пособия по безработице к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). В ответ на предложение депутатов приравнивать максимальный размер пособия к МРОТ в первые три месяца выплаты и к его половине в следующие три месяца в Минтруде посоветовали скорректировать проект так, чтобы «размеры максимальной и минимальной величин пособия по безработице гражданам устанавливались не законодательным актом».

Сам МРОТ повысят в 2024 году сразу на три тысячи рублей, до 19 242 рублей. В правительственном законопроекте также присутствует инициатива об увеличении соотношения МРОТ и медианной зарплаты — с 1 января 2025 оно должно быть не ниже 48 процентов, тогда как до сих пор устанавливалось на уровне 42 процентов медианной заработной платы.

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости

    В Израиле сообщили о 200 обезглавленных телах, в том числе детях. Как весь мир поверил в этот фейк?

    Опубликованы данные о числе жертв новой эскалации конфликта Израиля и Палестины

    Полковник назвал возможное направление «последнего рывка» ВСУ

    Россиянам перечислили плюсы и минусы покупки жилья со скидкой

    В ОАК пообещали сдать запланированные Ил-76МД-90А в срок

    Бывшего замначальника российской колонии осудят за коррупцию

    В Финляндии обнаружили место утечки газопровода Balticconnector

    Пост Кайли Дженнер о конфликте Израиля и Палестины лишил ее миллиона подписчиков

    В Кремле заявили об отсутствии переговоров с Ереваном по поводу миротворцев

    На рынке недвижимости в России увидели предпосылки кризиса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости