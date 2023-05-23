Минтруд выступил против привязки пособий по безработице к МРОТ

РБК: Минтруд предложил не привязывать пособия по безработице к МРОТ

Минтруд выступил против идеи привязать размер пособия по безработице к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), пишет РБК со ссылкой на решение ведомства ко второму чтению законопроекта «О занятости населения».

Документ, разработанный группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, предлагает приравнивать максимальный размер пособия по безработице к МРОТ в первые три месяца выплаты и к половине МРОТ в следующие три месяца. Он был внесен в январе и уже прошел первое чтение.

В Минтруде с необходимостью этих изменений не согласились. В ведомстве посоветовали скорректировать положения закона так, чтобы «размеры максимальной и минимальной величин пособия по безработице гражданам устанавливались не законодательным актом». Кроме того, Минтруд предложил определить «субъект, который будет наделен соответствующими полномочиями».

Как заметил РБК, предложения министерства не вносят никаких корректировок в текущий порядок определения максимального и минимального пособия по безработице — эти суммы по-прежнему предлагается ежегодно устанавливать решением правительства.

Однако Минтруд поддержал другое положение законопроекта — о том, чтобы выплачивать пособия по безработице гражданам, отработавшим не менее 26 недель, в размере среднего заработка по последнему месту работы. При этом выплата не может превышать максимальной величины, установленной правительством.

Эта инициатива ведомства также не предполагает существенных изменений в действующий порядок выплат. Сейчас упомянутой категории россиян начисляют 75 процентов от среднего заработка по последнему месту работы в первые три месяца и 60 процентов — в следующие три месяца (также в пределах максимальной величины). Разница между 100 и 75 процентами будет ощутима только для людей, которые получали очень низкую зарплату, отмечает РБК.

В 2022-2023 годах правительство не меняло уровень пособие по безработице, несмотря на регулярное повышение МРОТ. Нижняя граница выплаты находится на уровне 1,5 тысячи рублей, верхняя — на уровне 12,7 тысячи рублей в первые три месяца поиска работы и пять тысяч рублей в следующие три месяца. МРОТ на данный момент превышает максимальное значения пособия на 3,5 тысячи рублей и составляет 16,2 тысячи рублей.

В 2022 году на фоне проблем в экономике власти повышали МРОТ два раза, в общей сложности увеличение составило почти 20 процентов, а в 2024 году пообещали проиндексировать его на 18,5 процента (выше ожидаемой инфляции). Вице-премьер Татьяна Голиков заявила, что в ближайшие годы МРОТ будет расти опережающими темпами.