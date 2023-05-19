Россиянам пообещали увеличение минимальных зарплат опережающими темпами

Вице-премьер Голикова пообещала увеличение МРОТ в ближайшие годы опережающими темпами

В ближайшие годы минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет увеличиваться опережающими темпами. Об этом на расширенном заседании коллегии Минтруда заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

По ее словам, решение поддержано президентом и правительством. При этом она подчеркнула, что при увеличении фонда оплаты труда важно обеспечить дифференциацию, иначе пропадет повод для повышения квалификации и возникнут сложности с ростом зарплат бюджетников.

В 2022 году на фоне экономического кризиса власти повышали МРОТ два раза, в общей сложности увеличение составило почти 20 процентов. С 1 января МРОТ вырос на 6,3 процента, до 16 242 рубля в месяц.

В 2024 году премьер-министр Михаил Мишустин обещал индексацию минимальной зарплаты сразу на 18,5 процента, что окажется выше ожидаемой инфляции. Такое решение, помимо регулирования оплаты труда, влияет на определение размера социальных пособий.

Ранее Мишустин рассказал, что в 2022 году реальные зарплаты россиян выросли на три процента, а номинальные — на 13 процентов. На этом фоне эксперты предупреждают об угрозе роста зарплат без одновременного повышения эффективности труда, что неизбежно ведет к снижению инвестиций и остановке экономического роста.