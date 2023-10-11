Путин потребовал оперативно реагировать на кризисы топливного рынка
Правительству России необходимо оперативнее реагировать на факторы, которые могут обострить ситуацию на внутреннем топливном рынке, заявил президент РФ Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.
Обратившись к кабмину на пленарном заседании Российской энергетической недели, российский лидер призвал действовать более оперативно и принимать превентивные меры «до того, как ситуация приобретет острый характер».
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что частичное снятие запрета на экспорт топлива обусловлено опасностью затоваривания систем хранения и, как следствие, снижения объемов переработки.
Новак указал, что новые меры, утвержденные 6 октября, позволяют сохранить контроль над ситуацией и при возобновлении экспорта дизельного топлива, который разрешили только для крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Для этого возвращен полный размер компенсации нефтяным компаниям в рамках демпферного механизма, а также введена заградительная пошлина в размере 50 тысяч рублей за тонну на продажу нефтепродуктов за рубеж для перекупщиков.