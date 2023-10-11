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16:13, 11 октября 2023Экономика

Путин потребовал оперативно реагировать на кризисы топливного рынка

Путин потребовал от кабмина оперативных действий в ситуации с дефицитом топлива

Фото: Игорь Иванов / Коммерсантъ

Правительству России необходимо оперативнее реагировать на факторы, которые могут обострить ситуацию на внутреннем топливном рынке, заявил президент РФ Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

Обратившись к кабмину на пленарном заседании Российской энергетической недели, российский лидер призвал действовать более оперативно и принимать превентивные меры «до того, как ситуация приобретет острый характер».

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что частичное снятие запрета на экспорт топлива обусловлено опасностью затоваривания систем хранения и, как следствие, снижения объемов переработки.

Новак указал, что новые меры, утвержденные 6 октября, позволяют сохранить контроль над ситуацией и при возобновлении экспорта дизельного топлива, который разрешили только для крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Для этого возвращен полный размер компенсации нефтяным компаниям в рамках демпферного механизма, а также введена заградительная пошлина в размере 50 тысяч рублей за тонну на продажу нефтепродуктов за рубеж для перекупщиков.

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