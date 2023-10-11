Российские заключенные предстанут перед судом за участие в АУЕ

В Ярославской области пройдет суд над четырьмя заключенными за участие в АУЕ

В Ярославской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении четырех заключенных исправительных колоний, которые подозреваются в участии в деятельности запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Один из них проходит обвиняемым по части 1 статьи 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») УК РФ, трое других — по части 2 статьи 282.2 («Участие в деятельности иной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности») УК РФ. Теперь дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в 2020 году один из обвиняемых организовал ячейку АУЕ на территории четырех исправительных колоний в Ярославской области. Через группу в приложении он склонял других заключенных к акциям неповиновения, нарушениям правил внутреннего распорядка и порче имущества колонии. Трое других обвиняемых, которые находились в исправительных колониях в Ярославле, Рыбинске и Угличе, занимались пропагандой и вовлекали новых участников.

Ранее в Калмыкии арестовали бывшего заключенного по подозрению в вербовке местных жителей для участия в деятельности АУЕ.