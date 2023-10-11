Спортивный психолог назвал способы сохранить мотивацию для тренировок

Психолог Гагаев посоветовал делиться спортивными успехами в социальных сетях

Спортивный психолог Андрей Гагаев назвал способы сохранить мотивацию для тренировок. Его слова приводит Life.

В первую очередь специалист предложил четко определить время занятий спортом и строить остальной график вокруг него. «Как будто вы записались к врачу и должны прийти в назначенные сроки. В таком случае и важную встречу можно перенести на завтра, потому что тренировка», — объяснил он.

Также психолог посоветовал делиться спортивными успехами в социальных сетях. «Скажите во всеуслышание, что вы приняли решение достичь конкретных результатов. Большое число наблюдателей не даст вам увильнуть в сторону от намеченного пути», — заявил Гагаев.

Кроме того, эксперт рекомендовал поставить себе четкие цели. В этом, по словам Гагаева, может помочь ответ на вопрос «Что дает занятие спортом?». Он отметил, что целей может быть много и они могут меняться с течением времени.

Ранее фитнес-тренер Анастасия Исаенко назвала лучшие виды осенней активности. Она предложила заняться скандинавской ходьбой, бегом и ездой на велосипеде.