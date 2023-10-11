Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Адмирал
0:3
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
4:1
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Тампа-Бэй Лайтнинг
5:3
Завершен
Нэшвилл Предаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
2:4
Завершен
Чикаго Блэкхоукс
НХЛ - регулярный чемпионат
Екатерина Александрова
0:2
Завершен
Янина Викмайер
Сеул (ж)
Катинка фон Дайхман
0:2
Завершен
Полина Кудерметова
Сеул (ж)
16:34, 11 октября 2023Спорт

Спортивный психолог назвал способы сохранить мотивацию для тренировок

Психолог Гагаев посоветовал делиться спортивными успехами в социальных сетях

Фото: Daniel Cerullo / Unsplash

Спортивный психолог Андрей Гагаев назвал способы сохранить мотивацию для тренировок. Его слова приводит Life.

В первую очередь специалист предложил четко определить время занятий спортом и строить остальной график вокруг него. «Как будто вы записались к врачу и должны прийти в назначенные сроки. В таком случае и важную встречу можно перенести на завтра, потому что тренировка», — объяснил он.

Также психолог посоветовал делиться спортивными успехами в социальных сетях. «Скажите во всеуслышание, что вы приняли решение достичь конкретных результатов. Большое число наблюдателей не даст вам увильнуть в сторону от намеченного пути», — заявил Гагаев.

Кроме того, эксперт рекомендовал поставить себе четкие цели. В этом, по словам Гагаева, может помочь ответ на вопрос «Что дает занятие спортом?». Он отметил, что целей может быть много и они могут меняться с течением времени.

Ранее фитнес-тренер Анастасия Исаенко назвала лучшие виды осенней активности. Она предложила заняться скандинавской ходьбой, бегом и ездой на велосипеде.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Газопровод между Финляндией и Эстонией могли взорвать. Чем это грозит Европе и каким будет ответ НАТО?

    VK объявила о запуске уникальных программ

    Израильский аэропорт Бен-Гурион приостановил все рейсы

    Российский подросток обиделся на подругу и «заминировал» городскую администрацию

    Путин высказался о будущей встрече с Алиевым

    В Подмосковье мужчина разгромил свою машину и попал на видео

    Путин предложил давать участникам СВО субсидии на газификацию

    Путин напомнил о позиции России по созданию палестинского государства

    Россиян научили правильно выбирать обогреватель

    Армия Израиля ввела запретную зону вокруг сектора Газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости