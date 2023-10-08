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16:53, 8 октября 2023Спорт

Тренер назвала пять лучших видов осенней активности

Фитнес-тренер Исаенко рекомендовала осенью заниматься скандинавской ходьбой

Фото: Zoran Zeremski / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Анастасия Исаенко перечислила пять лучших видов осенней активности. Ее рекомендации приводит Life.

Самым простым видом активности специалист назвала скандинавскую ходьбу. При ней нога ставится на пятку, после чего выполняется перекат на носок с одновременным широким махом противоположной рукой с палкой. «Несмотря на внешнюю простоту, скандинавская ходьба задействует до 90 процентов мышц, причем нагрузка распределяется на все мышцы равномерно, а на суставы — снижается», — объяснила она.

Также для осени подходят езда на велосипеде, бег и игровые виды спорта. Исаенко отметила, что занятия на улице нормализуют сон, помогают укрепить иммунитет и увеличивают работоспособность.

Кроме того, до наступления холодов можно заниматься силовыми тренировками на уличных площадках. «Воркаут на улице имеет огромное преимущество перед занятиями в зале — здесь нет нехватки в кислороде и связанного с ним дискомфорта. Для самого простого комплекса упражнений будет достаточно турника и шведской стенки», — заявила эксперт.

Ранее фитнес-тренер Янина Колпакова назвала способы заставить себя пойти в спортзал. Она предложила заняться новым видом физической активности и найти себе компанию среди друзей.

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