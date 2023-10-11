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14:14, 11 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Полтавской области

«Страна.ua»: в Миргороде Полтавской области произошли взрывы, объявлена тревога

Фото: Libkos / AP Photo

В городе Миргород Полтавской области Украины произошли взрывы, власти объявили в регионе воздушную тревогу. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в Миргороде», — говорится в публикации. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, в Полтавской области воздушная тревога была объявлена в 13:45.

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    Кристина Есикова
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