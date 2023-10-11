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11:08, 11 октября 2023Мир

Столтенберг предупредил об ответе на атаку на газопровод Balticconnector

Генсек НАТО Столтенберг: альянс решительно ответит на атаку на Balticconnector

Фото: Mikko Stig / IMAGO / Globallookpress.com

НАТО едино и решительно ответит в случае, если инцидент с газопроводом Финляндии и Эстонии Balticconnector будет подтвержден как «намеренная атака». Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

«В случае, если подтвердится намеренное действие, ответ НАТО будет единым и решительным», — заявил он.

С соответствующим заявлением Столтенберг выступил в рамках визита в Брюссель, где состоится двухдневный саммит глав оборонных ведомств стран, входящих в альянс.

8 октября работа Balticconnector была приостановлена из-за утечки. Точка повреждения находится в центральной части Финского залива. После утечки цены на природный газ в Европе выросли на 8,8 процента и в моменте превысили отметку в 40 евро за мегаватт-час.

Длина Balticconnector составляет 77 километров, а мощность — до 2,6 миллиарда кубометров в год. Газопровод проходит по дну Балтийского моря от финского Инкоо до эстонского Палдиски. По этому маршруту Финляндия получает газ из латвийских хранилищ.

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    Максим Габриелян
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