Столтенберг предупредил об ответе на атаку на газопровод Balticconnector

Генсек НАТО Столтенберг: альянс решительно ответит на атаку на Balticconnector

НАТО едино и решительно ответит в случае, если инцидент с газопроводом Финляндии и Эстонии Balticconnector будет подтвержден как «намеренная атака». Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

«В случае, если подтвердится намеренное действие, ответ НАТО будет единым и решительным», — заявил он.

С соответствующим заявлением Столтенберг выступил в рамках визита в Брюссель, где состоится двухдневный саммит глав оборонных ведомств стран, входящих в альянс.

8 октября работа Balticconnector была приостановлена из-за утечки. Точка повреждения находится в центральной части Финского залива. После утечки цены на природный газ в Европе выросли на 8,8 процента и в моменте превысили отметку в 40 евро за мегаватт-час.

Длина Balticconnector составляет 77 километров, а мощность — до 2,6 миллиарда кубометров в год. Газопровод проходит по дну Балтийского моря от финского Инкоо до эстонского Палдиски. По этому маршруту Финляндия получает газ из латвийских хранилищ.

