Тренер «Зенита» рассказал об удививших его во время жизни в США вещах

Тренер «Зенита» Игорь Симутенков заявил, что в США его удивила полная свобода

Тренер клуба Российской премьер-лиги «Зенит» Игорь Симутенков рассказал об удививших его во время жизни в США вещах. Его слова приводит Sport24.

Специалист заявил, что в стране его удивила полная свобода. Он рассказал, что американские спортсмены самостоятельно добираются до аэропорта, прилетают в другой город, заселяются в гостиницу и до матча предоставлены сами себе. Симутенков подчеркнул, что ему удавалось избегать соблазнов, так как он приехал в Штаты работать.

В период с 2002 по 2004 год Симутенков выступал за клуб североамериканской Главной футбольной лиги «Канзас-Сити». Во время выступления за клуб спортсмен стал обладателем Открытого кубка США. С 2017 года он работает ассистентом главного тренера в «Зените».

14 сентября бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко, сменившая гражданство на кипрское, поделилась мнением о стереотипе о глупых американцах. Куличенко заявила, что в США действительно много глупых людей, которые не знают базовых вещей.