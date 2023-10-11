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14:59, 11 октября 2023Мир

В Кремле призвали остановить террористические вылазки на Ближнем Востоке

Песков заявил, что нужно остановить террористические вылазки на Ближнем Востоке
СюжетНаселение России:

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Террористические вылазки и непропорциональное использование силы на Ближнем Востоке необходимо остановить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс».

Официальный представитель Кремля призвал обеспечить гуманитарные потребности населения в Газе. «Ситуация тревожная, она потенциально очень опасна последствиями гуманитарного характера», — заявил он, отметив, что пока рассуждать о возможной роли России в урегулировании палестино-израильского конфликта рано, так как конфликт находится в стадии «горячей войны».

Песков добавил, что нужно прекратить «террористические вылазки» и остановить непропорциональное использование силы.

Ранее палестинское движение ХАМАС объявило 13 октября, «Пятницу наводнения в Аль-Аксе», днем всеобщей мобилизации в арабском и исламском мире и свободных людей мира, в знак солидарности с сопротивлением палестинского народа, а также в поддержку Иерусалима, Аль-Аксы и борющейся Газы.

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны. 10 октября Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

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