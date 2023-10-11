ХАМАС объявило о всеобщей мобилизации в арабском и исламском мире

ХАМАС объявило 13 октября днем всеобщей мобилизации в арабском и исламском мире

Палестинское движение ХАМАС объявило 13 октября, «Пятницу наводнения в Аль-Аксе», днем всеобщей мобилизации в арабском и исламском мире и свободных людей мира, в знак солидарности с сопротивлением палестинского народа, а также в поддержку Иерусалима, Аль-Аксы и борющейся Газы. Об этом со ссылкой на заявление представителей движения сообщает Yemen News Agency.

В упомянутом заявлении арабскую и исламскую нацию, а также палестинский народ призвали пройти маршем к границам любимой Палестины, чтобы заявить о солидарности с Палестиной, Иерусалимом и Аль-Аксой.

Ранее глава политбюро «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) Исмаил Хания призвал арабские страны выделить средства для поддержки сектора Газа.

10 октября Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа. «В настоящее время ЦАХАЛ проводит широкомасштабный удар по объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Подробности последуют», — указали военные.

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны.