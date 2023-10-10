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20:42, 10 октября 2023Мир

В ХАМАС призвали арабские страны выделить средства для сектора Газа

ХАМАС призвало выделить средства для поддержки сектора Газа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Глава политбюро «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) Исмаил Хания призвал арабские страны выделить средства для поддержки сектора Газа, пишет Аlahed News.

Хания отправил президентам и лидерам арабских стран, включая генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмеду Абуль Гейту политический меморандум по операции «Потоп Аль-Аксы». В меморандуме он призвал принять решения, которые защитят права палестинского народа, а также выделить бюджет для поддержки сектора Газа.

Ранее Армия Израиля перешла к полноценному наступлению на сектор Газа.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. По территории страны выпустили около 3000 ракет. Тель-Авив назвал нападение войной. 10 октября в ответ Израиль начал наносить широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

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    Варвара Кошечкина
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