В ХАМАС призвали арабские страны выделить средства для сектора Газа

ХАМАС призвало выделить средства для поддержки сектора Газа

Глава политбюро «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) Исмаил Хания призвал арабские страны выделить средства для поддержки сектора Газа, пишет Аlahed News.

Хания отправил президентам и лидерам арабских стран, включая генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмеду Абуль Гейту политический меморандум по операции «Потоп Аль-Аксы». В меморандуме он призвал принять решения, которые защитят права палестинского народа, а также выделить бюджет для поддержки сектора Газа.

Ранее Армия Израиля перешла к полноценному наступлению на сектор Газа.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. По территории страны выпустили около 3000 ракет. Тель-Авив назвал нападение войной. 10 октября в ответ Израиль начал наносить широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.