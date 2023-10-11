В Румынии нашли причину падения беспилотников на территории страны

Министр обороны Румынии Тылвар: дроны в стране упали из-за работы украинских ПВО

Министр обороны Румынии Анджел Тылвар объяснил причину падения частей беспилотников на территории страны. По его словам, это произошло вследствие работы украинских систем противовоздушной обороны (ПВО), пишет РИА Новости.

Глава ведомства сообщил, что по результатам технической экспертизы сделан вывод, что дроны были сбиты средствами ПВО Украины. Их падение на территории Румынии Тылвар назвал случайным. Министр подчеркнул, что намерений атаковать Румынию не зафиксировано, также падение дронов не привело к материальному ущербу.

В начале сентября в Румынии близ границы с Украиной обнаружили части беспилотника, как утверждалось, российского. Спустя несколько дней новые части БПЛА нашли в другом месте. Осколки от дрона разлетелись на площади в несколько десятков метров.

МИД Румынии из-за этого выразил протест России «против повторного нарушения воздушного пространства» страны.