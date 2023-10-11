В США отменили выборы нового спикера палаты представителей в среду

CNN: выборы нового спикера палаты представителей США в среду отменены

Выборы нового спикера палаты представителей США в среду не состоятся. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

Палата представителей Конгресса США проголосовала за отставку своего спикера Кевина Маккарти, за его отстранение высказались 216 законодателей. Временным спикером станет представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри.

До этого Байден призвал покончить с «балансированием на грани войны» между демократами и республиканцами в Конгрессе из-за вопроса поддержки Украины.