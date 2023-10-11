В России создали дрон «Тубус» для уничтожения артиллерии в глубине фронта

В РФ создали высокоскоростной дрон для уничтожения артиллерии в глубине фронта

Российские специалисты разработали высокоскоростной беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Тубус», запускающийся из переносной установки и предназначенный для уничтожения бронированной техники и артиллерии противника в глубине фронта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Скорость полета аппарата составляет 250-300 км/ч, дальность — 30-40 километров. Его аналогов в России сейчас нет, другие дроны летают со скоростью 100-150 км/ч, из-за чего их проще заметить и сбить из стрелкового оружия. Соответственно, «Тубус» сможет эффективно бороться с артиллерией противника в глубине фронта, с которой, как отмечается, сейчас самые большие проблемы.

Аппарат весит 10 килограммов, масса пусковой установки — 5 килограммов. «Изделие является переносным. Выстрелил, установку выбросил и забыл», — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, «Тубус» с успехом прошел внутренние испытания, через два месяца планируется начать его применение в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее сообщалось, что в России создали БПЛА самолетного типа ММ-1 из пенопласта, невидимый для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).