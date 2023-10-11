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04:17, 11 октября 2023Мир

В Афганистане зафиксировали сильное землетрясение

На западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3

Фото: Reuters

11 октября землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано на западе Афганистана в провинции Герат. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 36 километрах к северо-западу от Герата в 00:41 по времени UTC (3:41 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.

В субботу, 7 октября, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о нескольких землетрясениях на западе страны магнитудой до 6,4. Их жертвами стали 2053 человека. Кроме того, пострадало около 10 тысяч человек, разрушено 1329 домов.

5 октября мощное землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Японии. После него возникла угроза цунами. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров недалеко от группы островов Торисима.

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    Екатерина Подвигина
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