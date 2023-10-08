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10:04, 8 октября 2023Мир

Число жертв землетрясения в Афганистане увеличилось до двух тысяч

Reuters: более 2 тысяч жителей Афганистана погибли после землетрясения

Фото: Ali Khara / Reuters

Число жертв после землетрясения и афтершоков на западе Афганистана увеличилось до двух тысяч человек. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Министерство по борьбе со стихийными бедствиями во временном правительстве, возглавляемом радикальным движением «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) .

Всего, по данным агентства, погибли 2053 человека. Кроме того, пострадало около 10 тысяч человек, разрушены около 1329 домов. Представитель Министерства информации и культуры во временном правительстве талибов Абдула Вахида Раяна уточняет, что шесть деревень разрушены полностью, пишет ТАСС.

В субботу, 7 октября, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о нескольких землетрясениях на западе страны магнитудой до 6,4.

5 октября в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6, после которого возникла угроза цунами. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров недалеко от группы островов Торисима.

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