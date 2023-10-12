Популярная ведущая Ксения Бородина пожаловалась на сыпь на теле и показала фото с несовершенствами. Соответствующие истории появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Известно, что звезда проводит отпуск в Таиланде. На размещенных кадрах (на момент написания новости были удалены) 40-летняя знаменитость сняла крупным планом ногу, на которой были расположены многочисленные покраснения.

«Тут водится песчаная муха или sandfly, похожая на маленькую мошку. Так вот эти мошки искусали меня всю, на теле живого места нет. Иногда вы песчаную муху даже не увидите. Можно только ощутить укус, а потом увидеть последствия. Некоторые даже не замечают укусов. Все это чешется адски», — посетовала она.

На еще одном снимке телезвезда предстала в костюме с шортами, демонстрируя кожу в белых от специальной мази пятнах. «Какая-то местная замазка, хорошо все это сушит, от нее не чешется. Реально помогает, чесать не хочется», — пояснила Бородина.

В сентябре Собчак подняла на смех откровенный образ Бородиной на архивных фото. Так, телеведущая показала снимки коллеги, где она позирует на подиуме в атласном сером платье до колена с облегающей юбкой и свободной верхней частью. Публикация вызвала противоречивые эмоции у подписчиков.

