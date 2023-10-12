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19:47, 12 октября 2023Спорт

Черчесов высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию

Черчесов заявил, что перед переходом РФС в Азию стоит оценить ситуацию

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

«У Азии не отдельная федерация от Международной федерации футбола (ФИФА). ФИФА же проводит чемпионат мира. И что? Мы перейдем в другую конфедерацию, а ФИФА не даст сыграть», — заявил Черчесов. Он отметил, что перед принятием решения о переходе в АФК стоит сделать небольшую паузу, чтобы оценить ситуацию.

В декабре 2022 года исполком РФС создал рабочую группу, которая изучает вопрос перехода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в АФК. Решение планируется принять до конца 2023-го. ФИФА заявила, что не будет мешать сборной России участвовать в отборе к чемпионату мира 2026 года в случае перехода страны в Азию.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

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    Ксения Курашкина
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