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14:21, 12 октября 2023Россия

Желающим избежать тюремных сроков за сбор грибов россиянам дали один совет

Миколог Вишневский посоветовал грибникам изучить Красную книгу своего региона

Фото: Jesse Bauer / Unsplash

Грибникам, желающим избежать тюремных сроков, следует хорошо изучить Красную книгу своего региона и не собирать ничего похожего на грибы, которые там описаны. Такой совет дал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский в интервью НСН.

«Поскольку нет ни экспертов, ни методов различия видов, то сотрудники полиции штрафовать будут за все похожее. Нужно учить и смотреть картинки», — заявил он, уточнив, что в Москве к таким грибам относится подберезовик, а в Подмосковье — несколько видов сыроежек.

Миколог добавил, что в Красную книгу России занесены около 30 видов грибов, а в региональных Красных книгах их более 200. При этом, по убеждению Вишневского, нахождение грибов в Красной книге бессмысленно. Ученый объяснил, что сбор плодов с грибницы способствует лучшему распространению и размножению, а запрет на сбор грибов ухудшает ее состояние.

12 октября в России вступила в силу статья уголовного кодекса (УК), предусматривающая уголовное наказании за сбор и уничтожение краснокнижных грибов и растений. Она устанавливает, что умышленное уничтожение, повреждение, а также незаконная добыча, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или продажа таких грибов и растений наказывается лишением свободы сроком до девяти лет.

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    Варвара Родикова
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