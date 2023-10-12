Желающим избежать тюремных сроков за сбор грибов россиянам дали один совет

Миколог Вишневский посоветовал грибникам изучить Красную книгу своего региона

Грибникам, желающим избежать тюремных сроков, следует хорошо изучить Красную книгу своего региона и не собирать ничего похожего на грибы, которые там описаны. Такой совет дал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский в интервью НСН.

«Поскольку нет ни экспертов, ни методов различия видов, то сотрудники полиции штрафовать будут за все похожее. Нужно учить и смотреть картинки», — заявил он, уточнив, что в Москве к таким грибам относится подберезовик, а в Подмосковье — несколько видов сыроежек.

Миколог добавил, что в Красную книгу России занесены около 30 видов грибов, а в региональных Красных книгах их более 200. При этом, по убеждению Вишневского, нахождение грибов в Красной книге бессмысленно. Ученый объяснил, что сбор плодов с грибницы способствует лучшему распространению и размножению, а запрет на сбор грибов ухудшает ее состояние.

12 октября в России вступила в силу статья уголовного кодекса (УК), предусматривающая уголовное наказании за сбор и уничтожение краснокнижных грибов и растений. Она устанавливает, что умышленное уничтожение, повреждение, а также незаконная добыча, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или продажа таких грибов и растений наказывается лишением свободы сроком до девяти лет.