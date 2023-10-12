В России вступил в силу закон о многолетних тюремных сроках за сбор грибов

В России вступила в силу статья УК о многолетних тюремных сроках за сбор грибов

В России 12 октября вступила в силу статья уголовного кодекса (УК), предусматривающая наказание за уничтожение или повреждение краснокнижных видов грибов и растений. Соответствующие изменения в уголовной закон были подписаны президентом России Владимиром Путиным в апреле 2023 года.

Статья 260.1 Уголовного кодекса устанавливает, что умышленное уничтожение, повреждение, а также незаконная добыча, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или продажа краснокнижных растений и грибов наказывается лишением свободы сроком до девяти лет.

В беседе с «Лентой.ру» адвокат Татевик Чугурян пояснила, что пока рано говорить о том, кому может грозить заключение, но, скорее всего, это не будет касаться обычных грибников. Она отметила, что ответственность за совершение схожего деяния предусмотрена также Кодексом об административных правонарушениях. Квалифицировать конкретный эпизод будут в зависимости от размера причиненного экологического вреда, а также от формы вины и общественной опасности.

«К примеру, действия грибника-пенсионера, случайно срезавшего гриб, (…) не образуют состава преступления, а в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении производство и вовсе может быть прекращено ввиду малозначительности правонарушения», — пояснила юрист.

Отдельные аспекты привлечения к уголовной ответственности по статье 260.1 будут уточняться в Постановлениях пленума и Обзорах Верховного Суда, добавила Чугурян.

Ранее в Госдуме необходимость наказывать за уничтожение редких грибов объяснили наличием пробела в законодательстве. Там отметили, что российское уголовное законодательство содержит аналогичную норму в отношении редких животных и водных обитателей.

