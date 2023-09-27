Россиян предупредили о девятилетних тюремных сроках за сбор грибов
В России в октябре вступит в силу статья Уголовного кодекса, предусматривающая ответственность за уничтожение или повреждение краснокнижных видов грибов и растений. Максимальным наказанием за сбор таких грибов будет девятилетний тюремный срок, предупредила россиян адвокат Татевик Чугурян. При этом она объяснила «Ленте.ру», что пока рано говорить о том, кому может грозить заключение, но скорее всего это не будет касаться обычных грибников.
Соответствующие изменения в Уголовный кодекс президент России Владимир Путин утвердил в апреле 2023 года. Согласно документу, умышленное уничтожение, повреждение, а также незаконная добыча, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или продажа краснокнижных растений и грибов будет наказываться тюремным сроком до девяти лет лишения свободы.
Изменения в уголовный закон вступают в силу с 12 октября, напомнила Чугурян. Она отметила, что ответственность за совершение схожего деяния также предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях (КоАП). Квалифицировать конкретный эпизод будут в зависимости от размера причиненного экологического вреда, а также от формы вины и общественной опасности, пояснила адвокат. При этом грибникам уголовная ответственность вряд ли грозит, подчеркнула Чугурян.
К примеру, действия грибника-пенсионера, случайно срезавшего гриб, входящий в утвержденный [правительством] перечень, не образуют состава преступления, а в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении производство и вовсе может быть прекращено ввиду малозначительности правонарушения. Такой критерий имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям
Правоприменительная практика по статье 260.1 Уголовного кодекса пока отсутствует, напомнила юрист, и отдельные аспекты привлечения к ответственности по ней будут уточняться. «Правоприменители в ожидании разъяснений, традиционно излагаемых в Постановлениях пленума и Обзорах Верховного Суда», — заключила она.
- Подберезовик разноцветный (Leccinum variicolor)
- Полубелый гриб (Boletus impolitus)
- Синяк, или гиропор синеющий (Gyroporus cyanescens)
- Каштановый гриб (Gyroporus castaneus)
- Сыроежка зеленоватая (Russula virescens)
- Сыроежка разнолистная (Russula heterophylla)
- Сыроежка золотистая (Russula aurea)
- Груздь золотисто-желтый лиловеющий (Lactarius repraesentaneus)
- Ложносвинуха лепистовидная (Leucopaxillus lepistoides)
- Паутинник фиолетовый (Cortinarius violaceus)
- Паутинник чешуйчатый (Cortinarius pholideus)
- Трутовик овечий (Albatrellus ovinus)
- Трутовик разветвленный или зонтичный, или гриб-баран (Polyporus umbellatus)
- Спарассис курчавый или грибная капуста (Sparassis crispa)
- Ежовик коралловидный (Hericium coralloides)
- Саркосома шаровидная (Sarcosoma globosum)
- Лиоция студенистая или скользкая (Leotia viscosa)
- Дубовик обыкновенный или оливково-бурый (Suillellus luridus)
- Дубовик крапчатый (Neoboletus erythropus)
- Боровик укореняющийся (Coloboletus radicans)
- Говорушка подогнутая (Infundibulicybe geotropa)
- Млечник древесинный (Lactarius lignyotus)
Ранее в Госдуме объяснили необходимость ввести уголовное наказание за уничтожение редких грибов. В нижней палате назвали недостаточной защиту особо ценных объектов растительного мира в России. Там указали, что российское уголовное законодательство содержит аналогичную норму в отношении редких животных и водных обитателей.