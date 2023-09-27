Россиян предупредили о девятилетних тюремных сроках за сбор грибов

Юрист Чугунян: с 12 октября за уничтожение редких грибов может грозить тюрьма

В России в октябре вступит в силу статья Уголовного кодекса, предусматривающая ответственность за уничтожение или повреждение краснокнижных видов грибов и растений. Максимальным наказанием за сбор таких грибов будет девятилетний тюремный срок, предупредила россиян адвокат Татевик Чугурян. При этом она объяснила «Ленте.ру», что пока рано говорить о том, кому может грозить заключение, но скорее всего это не будет касаться обычных грибников.

Соответствующие изменения в Уголовный кодекс президент России Владимир Путин утвердил в апреле 2023 года. Согласно документу, умышленное уничтожение, повреждение, а также незаконная добыча, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или продажа краснокнижных растений и грибов будет наказываться тюремным сроком до девяти лет лишения свободы.

Изменения в уголовный закон вступают в силу с 12 октября, напомнила Чугурян. Она отметила, что ответственность за совершение схожего деяния также предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях (КоАП). Квалифицировать конкретный эпизод будут в зависимости от размера причиненного экологического вреда, а также от формы вины и общественной опасности, пояснила адвокат. При этом грибникам уголовная ответственность вряд ли грозит, подчеркнула Чугурян.

К примеру, действия грибника-пенсионера, случайно срезавшего гриб, входящий в утвержденный [правительством] перечень, не образуют состава преступления, а в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении производство и вовсе может быть прекращено ввиду малозначительности правонарушения. Такой критерий имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям Татевик Чугурян адвокат

Правоприменительная практика по статье 260.1 Уголовного кодекса пока отсутствует, напомнила юрист, и отдельные аспекты привлечения к ответственности по ней будут уточняться. «Правоприменители в ожидании разъяснений, традиционно излагаемых в Постановлениях пленума и Обзорах Верховного Суда», — заключила она.

Какие грибы запрещено собирать? Подберезовик разноцветный (Leccinum variicolor)

Полубелый гриб (Boletus impolitus)

Синяк, или гиропор синеющий (Gyroporus cyanescens)

Каштановый гриб (Gyroporus castaneus)

Сыроежка зеленоватая (Russula virescens)

Сыроежка разнолистная (Russula heterophylla)

Сыроежка золотистая (Russula aurea)

Груздь золотисто-желтый лиловеющий (Lactarius repraesentaneus)

Ложносвинуха лепистовидная (Leucopaxillus lepistoides)

Паутинник фиолетовый (Cortinarius violaceus)

Паутинник чешуйчатый (Cortinarius pholideus)

Трутовик овечий (Albatrellus ovinus)

Трутовик разветвленный или зонтичный, или гриб-баран (Polyporus umbellatus)

Спарассис курчавый или грибная капуста (Sparassis crispa)

Ежовик коралловидный (Hericium coralloides)

Саркосома шаровидная (Sarcosoma globosum)

Лиоция студенистая или скользкая (Leotia viscosa)

Дубовик обыкновенный или оливково-бурый (Suillellus luridus)

Дубовик крапчатый (Neoboletus erythropus)

Боровик укореняющийся (Coloboletus radicans)

Говорушка подогнутая (Infundibulicybe geotropa)

Млечник древесинный (Lactarius lignyotus)

Ранее в Госдуме объяснили необходимость ввести уголовное наказание за уничтожение редких грибов. В нижней палате назвали недостаточной защиту особо ценных объектов растительного мира в России. Там указали, что российское уголовное законодательство содержит аналогичную норму в отношении редких животных и водных обитателей.