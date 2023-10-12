Полковник назвал возможную причину ухода иностранных наемников из Харькова

Полковник Кнутов: ушедшие из Харькова иностранные наемники направились в Израиль

Покинувшие Харьков иностранные наемники, вероятнее всего, были израильского происхождения и отправились с территории Украины в Израиль. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) полковник в отставке Юрий Кнутов.

«Я думаю, что наемники направились в сторону Израиля, там (в Харькове — прим. «Ленты.ру») находятся в том числе израильские советники и наемники. Это не афишировалось, но наша разведка это подтверждает. Поэтому можно говорить о том, что это как раз подразделение либо израильских добровольцев, либо израильского спецназа», — сказал Кнутов.

Ранее военный эксперт, подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, заявил, что Харьков покинуло подразделение, состоящее из иностранных наемников, они решили уехать с Украины. По его словам, они дислоцировались в одном из харьковских учебных заведений, но покинули свое месторасположение, при этом забрали все свое имущество.

До этого командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов говорил, что Украину стали покидать израильские военные. По его словам, некоторые из них были инструкторами, а некоторые состояли в украинских частях специального назначения.