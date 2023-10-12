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15:16, 12 октября 2023Из жизни

Участник лотереи выиграл 1,76 миллиарда долларов

New York Post: в США участник лотереи Powerball выиграл $1,76 миллиарда

Фото: Nathan Howard / Reuters

В США определился обладатель джекпота лотереи Powerball в 1,76 миллиарда долларов (более 170,6 миллиарда рублей). Об этом сообщает New York Post.

Устроители объявили вечером в среду, 11 октября, что победителем стал участник розыгрыша из штата Калифорния. Счастливый билет был продан в магазине Midway Market & Liquors города Фрейзер-Парк. Считается, что огромную сумму выиграл местный житель, для которого игра в лотерею была «сродни религии».

«Есть люди, которые покупают билеты каждый день, мы их всех по именам знаем. Уверен, что один из них очень скоро будет орать и прыгать туда-сюда», — рассказал сотрудник магазина по имени Дюк. Мужчина пошутил, что некоторые из этих игроков собирались купить ему новый пикап с выигрыша, и теперь он ждет обещанного.

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Обладатель джекпота может забрать выигрыш сразу или выбрать вариант с ежегодными выплатами. В первом случае он получит 774,1 миллиона долларов, во втором — ему будет выплачена полная сумма 30 ежегодными платежами.

Выигрыш жителя Калифорнии стал вторым во величине в истории. Самую крупную сумму также выиграл калифорнийский участник лотереи Powerball. В ноябре 2022 года Эдвин Кастро стал обладателем приза в 2,04 миллиарда долларов.

29 сентября сообщалось, что в США определился обладатель рекордного джекпота лотереи Mega Millions почти в 1,6 миллиарда долларов. Точная сумма приза победителя составила 1,58 миллиарда долларов

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    Никита Савин
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