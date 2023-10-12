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08:01, 12 октября 2023Спорт

Российский футболист с американским паспортом сравнил менталитет двух народов

Футболист Яков Шмелев заявил, что в США люди более доброжелательны, чем в России

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Российский футболист Яков Шмелев с американским паспортом сравнил менталитет двух народов. Его слова приводит Sports.ru.

По его мнению, в США люди более доброжелательны. «В Тольятти у нас точно ни с кем не поздороваешься. Мне кажется, даже если в лифте с кем-то окажешься, никто ничего не скажет», — заявил спортсмен, отметив, что выражает субъективную точку зрения.

11 октября Шмелев, игравший в США, объяснил переход в чемпионат Гибралтара (британская заморская территория). Он заявил, что решился на уход в европейский чемпионат ради развития.

Шмелев перешел в «Лайонс» в августе 2023 года в статусе свободного агента. Контракт с гибралтарским клубом рассчитан на один сезон. В составе новой команды он провел четыре матча, не отметившись результативными действиями.

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    Анастасия Борисова
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