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12:59, 12 октября 2023Экономика

В России резко подорожала импортная зимняя резина

Импортная зимняя резина в России подорожала в полтора-два раза
СюжетКурс доллара:

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Перед новым сезоном в России резко подорожала импортная зимняя резина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Стоимость шин Michelin, Goodyear, Bridgestone, Continental и иных зарубежных производителей выросла в полтора-два раза. Представители отрасли объясняют рост цен усложнившейся логистикой, высоким курсом доллара и подорожанием сырья.

Производимая в России резина подорожала на 20 процентов. На отечественную продукцию, помимо роста цен на сырье, повлиял также уход компаний, забравших свои технологии с местного рынка. Заводам пришлось заложить в цену затраты на приобретение и наладку нового оборудования, отмечает издание.

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Комментируя рост цен на резину в начале года, в Минпромторге заявили, что на фоне профицита мощностей и переструктурирования рынка цены должны снизиться. «Ожидаем результатов после смены собственников локализованных в РФ заводов и их запуска на полную мощность», — заявили представители министерства.

По словам гендиректора компании «Мой Автопрокат» Дмитрия Матвеева, срок смены летней резины на зимнюю индивидуален для каждого и зависит от региона проживания и стиля езды водителя. «Переобуваться» стоит, когда дневная температура держится в пределах 7-8 градусов, а по ночам случается мороз, добавил эксперт.

Московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рекомендовал жителям столицы отказаться от поездок на машинах с летней резиной. Снег с дождем были в регионе с 9 октября, и по ночам на дорогах может возникать гололедица, предупреждали в Дептрансе.

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    Вячеслав Агапов
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