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14:49, 9 октября 2023Среда обитания

Москвичам посоветовали отказаться от поездок на летней резине

Москвичам рекомендовали не ездить на летней резине из-за снега и гололедицы

Фото: Мария Потокина / Коммерсантъ

Московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рекомендовал жителям столицы отказаться от поездок на машинах с летней резиной из-за снега с дождем и гололедицы. Соответствующий совет появился в Telegram-канале ведомства.

По данным представителей Дептранса, ближайшей ночью температура опустится ниже нуля, в результате чего на дорогах появится гололедица. Помимо этого, сегодня в некоторых районах Москвы идет снег с дождем. В связи с этим водителям посоветовали во вторник, 10 октября, воздержаться от использования автомобилей, если резина на них еще не заменена на зимнюю.

«Использование летних шин в таких условиях опасно и может привести к ДТП. Если еще не поменяли резину, советуем завтра воспользоваться городским транспортом для поездок. Вечером возможны затруднения на дороге. Изменение погоды, низкие скорости, ДТП, ремонтные работы осложняют движение», — предупредили в Дептрансе. Представители департамента призвали автомобилистов соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, отказаться от резких маневров и не отвлекаться на телефон. Они также напомнили, что стоит учитывать то, что тормозной путь зимой значительно длиннее, чем летом.

В прошлый раз аналогичное предупреждение было опубликовано московским департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры тремя днями ранее, 6 октября.

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    Полина Кислицына
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