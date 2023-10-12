Сборная России обыграла Камерун в товарищеском матче

Сборная России со счетом 1:0 обыграла команду Камеруна в товарищеском матче

Сборная России по футболу обыграла команду Камеруна в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на «ВТБ Арене» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил на 40-й минуте нападающий Федор Чалов. Этот гол стал для него первым за национальную команду.

16 октября российские футболисты проведут в Турции встречу с командой Кении.

11 сентября сборная России уступила со счетом 1:2 олимпийской команде Египта в товарищеском матче. 12 сентября команда сыграла вничью с Катаром — 1:1.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.