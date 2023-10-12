Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
3:5
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
2:3
Завершен
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Россия
1:0
Завершен
Камерун
Товарищеские матчи (сборные) - 2023|Товарищеские матчи
Баффало Сэйбрз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Янина Викмайер
Завтра
10:30 (Мск)
Полина Кудерметова
Сеул (ж)
20:59, 12 октября 2023Спорт

Сборная России обыграла Камерун в товарищеском матче

Сборная России со счетом 1:0 обыграла команду Камеруна в товарищеском матче

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Сборная России по футболу обыграла команду Камеруна в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на «ВТБ Арене» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил на 40-й минуте нападающий Федор Чалов. Этот гол стал для него первым за национальную команду.

16 октября российские футболисты проведут в Турции встречу с командой Кении.

11 сентября сборная России уступила со счетом 1:2 олимпийской команде Египта в товарищеском матче. 12 сентября команда сыграла вничью с Катаром — 1:1.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров выложил видео встречи с избитым его сыном Журавелем

    В США ответили на вопрос о планах воевать на стороне Израиля

    Белый дом высказался о поставляемом Израилю оружии

    Карпин прокомментировал победу над сборной Камеруна

    МИД России предупредил о риске эскалации в регионе из-за ударов Израиля по Сирии

    В G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку

    Россиянам напомнили даты длинных выходных в ноябре

    Новак объяснил причину дефицита топлива в ЕС

    Россиянин перепутал шелуху от семечек с раковой опухолью

    В России объяснили закупки газа Европой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости