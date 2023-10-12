В Центробанке рассказали о поводе для снижения ставки

Зампред ЦБ Чистюхин заявил о готовности снизить ставку после замедления инфляции

Банк России готов постепенно снижать ключевую ставку, но только после того, как будет зафиксировано стабильное замедление инфляции и сокращение инфляционных ожиданий. Об этом в ходе выступления в Госдуме заявил зампред регулятора Владимир Чистюхин, передает РИА Новости.

По его словам, Центробанк предпримет все усилия для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), что, в свою очередь, должно стать поводом для снижения кредитных ставок.

Во вторник, 10 октября, другой зампредседателя регулятора Алексей Заботкин допустил дальнейшее повышение ставки в ближайшее время и не исключил, что на высоких уровнях она сохранится и в течение следующего года. По его прогнозу, в среднем в 2024 году ключевой параметр ДКП останется на уровне 11,5-12,5 процента.

Накануне, 11 октября, президент России Владимир Путин подписал указ о введении обязательной продажи валюты российскими экспортерами. Детали его исполнения должно позже определить правительство.

Ранее Центробанк выступал против подобных мер, однако глава регулятора Эльвира Набиуллина, комментируя указ, сказала, что противоречий между указом Путина и подходом ЦБ нет. По ее словам, такие меры повысят оперативность реализации валюты на рынке, валютную ликвидность и сгладят краткосрочные колебания.