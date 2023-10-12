USADA перестанет сотрудничать с UFC из-за Макгрегора

USADA объявило об окончании сотрудничества с UFC в 2024 году

Антидопинговое агентство США (USADA) перестанет сотрудничать с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) в 2024 году. Об этом объявлено на сайте организации.

Соглашение сторон истечет по окончании 2023 года и не будет продлено. «Несмотря на позитивные переговоры о продлении контракта в мае 2023 года, 9 октября UFC объявил, что пойдет другой дорогой. Этот шаг промоушена ставит под угрозу огромный прогресс, достигнутый в спорте под руководством USADA», — говорится в заявлении.

Одной из причин прекращения сотрудничества называется ситуация с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором. Ирландец выпал из пула тестирования из-за длительного простоя после травмы в последнем поединке против Дастина Порье. По правилам USADA, прежде чем вернуться к выступлениям, Макгрегор должен находиться в пуле тестирования как минимум на протяжении шести месяцев.

8 октября Макгрегор вернулся в пул USADA. При этом ранее он анонсировал поединок с американцем Майклом Чендлером в декабре 2023 года. Однако это нарушает правила, установленные в UFC USADA.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. В активе ирландца 22 победы при шести поражениях.