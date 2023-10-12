Мэра закрытого российского города отстранили от должности

Суд на Камчатке отстранил от должности мэра закрытого города Вилючинск Потапова

Камчатский краевой суд отстранил от должности главу закрытого города Вилючинск Сергея Потапова. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

Суд рассмотрел апелляционную жалобу Потапова и его адвокатов на решение Вилючинского городского суда о досрочном прекращении полномочий в связи с утратой доверия, однако не нашел оснований для его отмены или изменения.

По данным прокуратуры, Потапов отстранен от должности после прокурорской проверки, выявившей нарушения требований антикоррупционного законодательства в администрации Вилючинска. Установлено, что мэр, «зная о наличии конфликтной ситуации при заключении и последующем исполнении муниципального контракта по строительству Вилючинского проспекта, не принял предусмотренных законом мер в отношении своего подчиненного».

В сентябре главу городского округа Судак в Крыму Константина Рожко отправили в отставку. Не уточняется, по какой причине Рожко отстранили от должности. Чиновник занимал этот пост с 2019 года.