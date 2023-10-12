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03:33, 12 октября 2023Россия

Мэра закрытого российского города отстранили от должности

Суд на Камчатке отстранил от должности мэра закрытого города Вилючинск Потапова

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Камчатский краевой суд отстранил от должности главу закрытого города Вилючинск Сергея Потапова. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

Суд рассмотрел апелляционную жалобу Потапова и его адвокатов на решение Вилючинского городского суда о досрочном прекращении полномочий в связи с утратой доверия, однако не нашел оснований для его отмены или изменения.

По данным прокуратуры, Потапов отстранен от должности после прокурорской проверки, выявившей нарушения требований антикоррупционного законодательства в администрации Вилючинска. Установлено, что мэр, «зная о наличии конфликтной ситуации при заключении и последующем исполнении муниципального контракта по строительству Вилючинского проспекта, не принял предусмотренных законом мер в отношении своего подчиненного».

В сентябре главу городского округа Судак в Крыму Константина Рожко отправили в отставку. Не уточняется, по какой причине Рожко отстранили от должности. Чиновник занимал этот пост с 2019 года.

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    Марина Совина
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