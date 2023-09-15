Главу крымского города отправили в отставку

В Крыму главу городского округа Судак Константина Рожко отправили в отставку

Главу городского округа Судак в Крыму Константина Рожко отправили в отставку. Об этом сообщили в городской администрации, передает РИА Новости.

«Принято решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования городской округ Судак — председателя Судакского городского совета Рожко Константина Васильевича», — говорится в сообщении властей.

Не уточняется, по какой причине Рожко отстранили от должности. Чиновник занимал этот пост с 2019 года.

Ранее в Белгородской области за месяц уволили двух глав районов. Сначала полномочия сложил глава Белгородского района Владимира Перцев. Тогда решение объяснили сменой места работы. Затем уволили главу администрации Красногвардейского района Анну Куташову — она занимала этот пост с декабря 2021 года.