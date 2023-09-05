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12:40, 5 сентября 2023Россия

В российском приграничном регионе уволили главу еще одного района

Глава Красногвардейского района Белгородской области Куташова сложила полномочия
Анна Куташова

Анна Куташова. Кадр: ТРК Бирюч / YouTube

В приграничной Белгородской области уволили главу администрации Красногвардейского района Анну Куташову. О ее отставке сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Причину, по которой Куташова покинула пост, губернатор не уточнил. Чиновница занимала эту должность с декабря 2021 года.

28 августа также был уволен глава Белгородского района Владимир Перцев. По словам Гладкова, он сложил полномочия в связи со сменой места работы. Новую должность чиновника губернатор не назвал.

Ранее о своем увольнении сообщил мэр Ижевска Олег Бекмеметьев. Он объяснил, что переходит на другую работу, и сложил полномочия по собственному желанию. При этом политик не уточнил, чем он будет заниматься.

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    Константин Лысяков
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